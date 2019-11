L’artista Idilio Galeotti omaggia il movimento delle sardine, creando un’onda di sardine in ceramica con i colori arcobaleno

Al momento sono circa 300 le sardine in ceramica create dall’artista Idilio Galeotti: messe insieme creano i colori dell’arcobaleno e diventano spille da appendersi come riconoscibilità a favore del nuovo movimento pacifico, che si esprime manifestando con gioia in tante piazze d’Italia. “Pur rispettando ogni forma diversa di pensiero – dice Idilio Galeotti – ho sempre pensato che ogni persona debba battersi per ciò che crede, mi preoccupa molto di più l’indifferenza, il non esprimersi, l’essere apatici a quello che accade a noi stessi e nel Paese. Ho trovato entusiasmante che un gruppo di giovani, non condividendo alcuni aspetti della politica attuale, abbiano saputo unirsi e organizzare un movimento così partecipato, con tanto entusiasmo, non violento, anzi con la tanta voglia di partecipare, manifestando con il sorriso nei volti. Questo indipendentemente dal legittimo pensiero di ognuno, dà speranza e fa capire che spesso questi movimenti sono molto più avanti della politica tradizionale, nel sapersi relazionare con l’esterno e creare questa aggregazione di migliaia di persone che si ritrovano in varie piazze del nostro Paese.”

“Inoltre ho deciso di schierarmi come persona e a maggior ragione in quanto artista, tempo fa, rimasi colpito dalla scritta posta nella parete del teatro Massimo a Palermo, che recita: L’arte rinnova i popoli e ne rileva la vita, vano delle scene è il diletto ove non miri a migliorar l’avvenire. Io credo nella bellezza delle diversità delle persone, ognuno è diverso (per fortuna), ma proprio mettendo insieme queste diversità con armonia e cultura, si può realmente migliorare il mondo in cui viviamo. Quindi esprimiamoci, in un modo o nell’altro, ma facciamolo con quell’armonia e quella gioia di partecipare che questo movimento ci sta insegnando.”

Le spille delle sardine sono disponibili e chi è interessato può contattare l’artista a questa mail: e-mail: idiliogaleotti@gmail.com