Matteo Salvini a Ravenna giovedì 5 dicembre inaugura sede Lega e apre campagna elettorale in città

La notizia si attendeva da tempo: il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Ravenna giovedì 5 dicembre alle 19 per l’inaugurazione della sede della Lega in via Gioacchino Rasponi – la strada che collega Piazza dell’Aquila a Piazza Kennedy – e per aprire la campagna elettorale per il voto regionale del 26 gennaio. L’anticipazione arriva direttamente da Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna oggi a Ravenna per una conferenza stampa.

C’è ora da chiedersi se il suo arrivo cambierà qualcosa nei piani delle “sardine” ravennati, che in assenza di una data certa per la visita di Salvini in città avevano fissato il proprio flash mob per la sera precedente, il 4 dicembre, in Darsena di città.