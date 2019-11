Un Natale ricco di eventi a Pinarella e Tagliata tra elfi e renne, in attesa del classico tuffo della Befana

La Proloco Riviera dei Pini in collaborazione con la Proloco di Pinarella e l’Associazione Culturale Vivi La Pinarella stanno lavorando in sinergia per organizzare un Natale ricco di eventi nelle località di Pinarella e Tagliata.

L’assessore Michele Fiumi ha dichiarato: “Per valorizzare i nostri centri commerciali naturali abbiamo quest’anno potenziato i contributi anche di Pinarella-Tagliata premiando con la somma di 25.000 euro l’unione di sforzi delle due Pro-Loco e l’associazione ViviLa Pinarella, che hanno lavorato insieme per fare più belle le attrazioni e le luci del Natale per tutta la comunità. L’obiettivo è valorizzare l’area dei centri commerciali di Pinarella e di Tagliata, creando un ambiente attraente e ricco di opportunità nei due poli di comunità”.

IL PROGRAMMA

Domenica 15/12/2019

Ore 10.00 Christmas Run, camminata ludico motoria, con partenza da Piazzale Premi Nobel di Pinarella, i partecipanti indosseranno maglietta, cappellino e barba forniti dall’organizzazione della Runner che vedrà il percorso attraversare la pineta di Pinarella per arrivare a Tagliata con allestiti 2 ristori uno a Pinarella e uno a Tagliata. Il ricavato verrà dato in beneficenza a MUSA per la riqualificazione della pineta di Milano Marittima, interessata dal fortunale del 10 Luglio 2019.

Ore 12.00 Organizzazione di un Flash Mob con raduno in Piazza Premi Nobel, convocate all’improvviso in tramite Internet, e-mail o sms, per inscenare un’azione insolita a natalizia, e poi disperdersi rapidamente.

Dalle 14:30 si darà avvio invece a “Facciamo Merenda con Babbo Natale” ormai alla quarta edizione, in Piazza Premi Nobel a Pinarella.

Tutti i bimbi presenti riceveranno un dono da Babbo Natale. I regali sono acquistati dalle attività commerciali di Pinarella che da anni ci accompagnano in questo progetto con grande attenzione e attesa. Saranno presenti con il loro stand, il comitato genitori della Scuola Deledda e della Scuola Elementare Spallicci di Pinarella, dell’asilo L’Arcobaleno di Cervia, che curerà anche il laboratorio; del comitato dei genitori della Scuola Elementare Manzi di Tagliata. Imperdibile l’intrattenimento e l’animazione a cura della LF Animazione che quest’anno ci divertirà anche con lo spettacolo musicale dei “PjMask – I Pigiamini”. C’è anche tanta tradizione, con i cori di Natale della Scuola Elementare Spallicci, con i canti dei “I Pasqualot Znì” di Tagliata, ed i tanto attesi Pasquaroli di Ponte Pietra, ma c’è anche tanta solidarietà con la presenza dello stand di Anita ed i suoi biscotti, di Arca 2005 e della Comunità San Vitale.

Inoltre ci sarà la Merenda del Tao: biscotti, dolcetti, focaccine, vin brulé……e tanto altro ancora!

Nel periodo precedente al Natale, come è da tradizione già da diversi anni, vengono consegnati a tutti gli ultra 80enni oltre 100 cesti di Natale da parte di una delegazione dei volontari della Proloco Riviera dei Pini.

Dal 16/12/2019 al 06/01/2020

Rassegna films e cartoni animati cult del Natale a fine proiezione si creeranno dibattiti e riflessioni sul valore della tradizione e del Natale fino ai nostri giorni, progetto da realizzarsi presso “La Casina”.

Il 21 Dicembre si organizzeranno laboratori per la realizzazione della letterina di Babbo Natale, all’esterno della casina la Cassetta postale per il Polo Nord, ogni bambino potrà spedire la propria letterina, nell’occasione verranno realizzati anche laboratori per la creazione di biglietti d’auguri Natalizi e decorazioni.

Domenica 22 Dicembre “Aspettando il Natale”, pomeriggio di festa in Piazza dell’Unità, sotto al tendone del “PalaPinarella” con un gruppo musicale folkloristico. Durante l’evento sarà distribuito panettone annaffiato da generosa Albana di Romagna. Sarà inoltre organizzata una lotteria con premi di vario genere.

Il 24 Dicembre al pomeriggio i bambini hanno “incontrato Babbo Natale”, il quale ha consegnato a tutti i bambini un regalo poi musica, canti e balli tutti insieme con l’atmosfera tutta natalizia e di fratellanza.

La sera, nel piazzale della Parrocchia di Tagliata si organizza il tradizionale “e zòc ad Nadel”, lotteria con cesti gastronomici e di elettronica, con distribuzione del vin brulè e ciambella, tutti intorno alla focarina.

Domenica 29 Dicembre “Aspettando il Capodanno”, festa pomeridiana all’ombra del tendone del “PalaPinarella”, allietati dalle note di un gruppo musicale ci ritroveremo nuovamente in piazza per gustare una deliziosa porchetta accompagnata da robusto Sangiovese di Romagna, anche in versione brulè.

Il 5 Gennaio, i volontari insieme ai genitori delle scuole di Tagliata e Pinarella, si organizza la Festa della Befana, nell’occasione sono stati invitati i Pasquaroli di Tagliata, per un’esibizione della tradizione, la befana consegnerà a tutti i bambini presenti una calza con golosità e carboni, viene offerto un piatto e bevande calde ristoratrici, tutti intorno al punto di aggregazione di Tagliata, “La Casina”.

Per unificare alle luminarie di Cervia e Milano Marittima si prevedono delle luminarie nel centro commerciale di Pinarella, Via Tritone, Viale Sicilia e Parco dei Gemelli.

Il 6 Gennaio, come di consuetudine, si svolgerà il tradizionale TUFFO DELLA BEFANA, con intrattenimento musicale e con il canto dei pasquaroli, il pomeriggio prosegue ammirando i temerari nuotatori che si tufferanno in mare a sfidare il freddo, ma con caloroso accompagnamento dei visitatori. Verranno allestiti stand gastronomici, animazione per tutti e per i bambini il “Mago Milko” sorprenderà con le svariate magie.Come da consuetudine al mattino partirà la pedalata della befana del team Aquilotti in MTB, poi la camminata della befana, laboratori di aquiloni per bambini con Cervia Volante.