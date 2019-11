Controllo del territorio a Cervia: i risultati delle attività di prevenzione della Polizia

Proseguono le attività di prevenzione dei reati e controllo del territorio nel comune di Cervia. Ieri sera è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto dal Questore di Ravenna che ha interessato il comune di Cervia con le località di Milano Marittima, Savio, Castiglione e la strada statale Adriatica.

Hanno preso parte all’attività preventiva il personale della Squadra Mobile della Questura di Ravenna, oltre a quello del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna” di Bologna e della Sezione Polizia Stradale di Ravenna.

Nel corso del servizio sono state identificate, complessivamente 73 persone, di cui 14 di nazionalità straniera, e controllati 28 veicoli; durante l’attività di prevenzione e controllo sono state, inoltre, contestate 6 violazioni al Codice della Strada, di cui una per guida in stato di ebrezza alcolica con tasso alcolemico non superiore a 0.80 gr/litro, mentre le altre cinque per violazioni a norme comportamentali del Codice della Strada; un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.