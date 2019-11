“Né privilegi né disparità”: Udi Ravenna, Linea Rosa, Casa delle Donne di Ravenna e Associazione Dalla Parte dei Minori da ieri venerdì 29 novembre con un presidio settimanale, davanti al carcere di Ravenna, tutti i venerdì dalle 17.30 alle 18, chiedono “quale sia il posto dell’ergastolano Matteo Cagnoni, condannato per il cruento femminicidio della moglie Giulia Ballestri: la casa circondariale della città, nella quale è detenuto, o un carcere adeguato, come quello della Dozza di Bologna, dove originariamente era stato trasferito?”.

Lo chiedono per Giulia e “per una giustizia uguale per tutte e tutti”.

Foto 2 di 2