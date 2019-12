Incidente tra due vetture a Faenza: ferito grave trasportato al Bufalini di Cesena

Nella notte tra sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre 2019 (alle ore 2 circa), si è registrato un incidente che ha visto coinvolte due vetture (una Fiat Tipo e una Honda Jazz) dinanzi al distributore sito in via della Ceramica a Faenza.

Nell’impatto sono rimasti feriti due uomini, uno dei quali è stato trasportato con codice di media gravità presso l’ospedale di Faenza, mentre il secondo è stato trasportato con codice di massima gravità presso l’ospedale Bufalini di Cesena. Dato l’orario, non vi sono stati particolari problemi di viabilità.

Per quanto concerne le causa dell’incidente, stando alle prime ricostruzioni, dovrebbe essere stato causato da una mancata precedenza in uscita dal distributore. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione principale di Faenza, assistiti per la viabilità dai colleghi della stazione del borgo Durbecco. Per soccorrere i feriti sono intervenuti tempestivamente due ambulanze con l’auto medica, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.

