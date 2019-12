75° anniversario della Liberazione di Russi: gli appuntamenti in programma

Martedì 3 dicembre ricorre il 75° anniversario della LIberazione della Città di Russi. A Palazzo San Giacomo si svolgerà la cerimonia di commemorazione in onore delle forze armate canadesi, mentre domenica 8 ci saranno le celebrazioni istituzionali in piazza, al cimitero e in Teatro. Il 14 dicembre sarà poi la volta della presentazione del libro “Polvere e perle. Donne in un interno familiare del Novecento” di e con Maria Paola Patuelli

“Il 75° anniversario della Liberazione della Città di Russi – dicono dal Comune – è una grande occasione per ripercorrere, davanti a tutta la società civile, questo cammino di democrazia e di civiltà. Proprio in questo la Resistenza rivela la propria grande attualità. Per onorare i gloriosi Caduti, Partigiani, Reduci e quei Militari che disertando scelsero la via della clandestinità unendosi ai Resistenti, vogliamo consegnare questo messaggio di storia vera ed attuale ai giovani, agli studenti, affinché, attingendo all’esperienza del passato, possano affacciarsi all’aurora radiosa del XXI° Secolo che tutti speriamo apportatore di una vera giustizia e di Pace universale”.

QUESTO IL PROGRAMMA

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019

1944-2019 – Cerimonia di commemorazione in onore delle forze armate canadesi che combatterono per la liberazione della nostra Città

Ore 14:45 Ritrovo presso Palazzo San Giacomo

Ore 15:00 Saluti delle autorità e scoprimento targa commemorativa a ricordo del contributo dato dai soldati canadesi per la liberazione della Città di Russi

A seguire visita guidata a Palazzo San Giacomo

DOMENICA 8 DICEMBRE 2019

Ore 09:00 Chiesa Arcipretale – Santa Messa in onore dei Caduti

Ore 10:00 Piazza D.A. Farini – Esibizione della Banda Città di Russi

Ore 10:15 Corteo con deposizione di corone alle lapidi dei Caduti

Ore 10:45 Teatro Comunale – Parlerà il Sig. Ivano Artioli Presidente provinciale ANPI Ravenna

Ore 11:15 Letture animate e canti da parte dei ragazzi delle classi quinte della Scuola primaria del plesso “A. Lama” di Russi

SABATO 14 DICEMBRE 2019

Ore 15:30 Biblioteca Comunale – Presentazione del libro “Polvere e perle. Donne in un interno familiare del Novecento” a cura dell’autrice Maria Paola Patuelli