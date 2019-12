Cervia. Allerta meteo arancione per criticità idraulica e gialla per criticità idrogeologica, per 24h dalla mezzanotte di lunedì 2 dicembre

Attivazione codice arancione per criticità idraulica e codice giallo per criticità idrogeologica fino alle 24 di martedì 3 dicembre.

In particolare nella giornata di martedì 3 dicembre il graduale esaurimento delle precipitazioni, che ancora insisteranno sul settore appenninico Tosco-Romagnolo, e il ripristino di condizioni meteorologiche stabili su tutto il territorio regionale saranno favoriti dal progressivo consolidamento di un’area anticiclonica sulla Penisola Italiana.

La criticità arancione per la zona B è riferita alla propagazione delle piene dei Fiumi Romagnoli nella prima parte della giornata.

Per la zona D, la criticità gialla è riferita agli affluenti in destra del Fiume Reno e alle prime sezioni vallive dell’asta principale.

Fenomeni in attenuazione nelle 48 ore.

Seguire i comportamenti e le disposizioni contenute nel piano comunale di protezione civile e nell’ordinanza del sindaco n.9/2017 consultabili sul sito http://protezionecivile.comunecervia.it/