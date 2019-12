Incidente a Pisignano. Feriti tre giovani, ricoverati al Bufalini di Cesena

Incidente intorno alle 7 del mattino di lunedì 2 dicembre, a Pisignano, all’incrocio tra via Crociarone e via Zavattina. Due autovetture sono entrate in collisione, in seguito ad una mancata precedenza. Tre i feriti, tutti tra i 25 e i 35 anni.

Una delle due vetture si è cappottata ed è finita contro il muro di un’abitazione. L’altra ha abbattuto un palo della luce a lato strada.

Sul posto sono giunti il personale del 118 e i vigili del Fuoco. Dopo le prime cure sul posto, i tre giovani sono stati ricoverati al Bufalini di Cesena, tutti in codice di media gravità.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale di Ravenna.