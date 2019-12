Polizia arresta 36enne irregolare a Massa Lombarda

La Polizia di Stato ha arrestato E.P., 36enne cittadino albanese per il reato di reingresso non autorizzato nel territorio nazionale. Nella tarda mattinata di ieri 1° dicembre, in piazza Matteotti a Massa Lombarda, una Volante del Commissariato di Lugo ha proceduto al controllo di una persona.

L’uomo, identificato per E.P., cittadino albanese di 36 anni, è risultato gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per reati inerenti alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, e per guida senza patente e in stato di ebrezza alcolica.

Inoltre, lo straniero, benché espulso dal territorio dello Stato a seguito di un provvedimento emesso nel luglio 2017, a marzo di quest’anno aveva tentato di rientrare in Italia attraverso la frontiera marittima di Bari, ma veniva respinto dagli agenti della Polizia di Frontiera.

Pertanto, E.P. è stato arrestato per il reato di reingresso non autorizzato nel Territorio Nazionale, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, rimarrà nella camera di sicurezza del Commissariato di Lugo in attesa dell’udienza di convalida.