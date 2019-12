Arresto per spaccio di cocaina a Tagliata: “Grazie alla Guardia di Finanza” da sindaco e Ascom

“Esprimo un particolare ringraziamento e plauso alla Guardia di Finanza per l’arresto di uno spacciatore nella pineta di Pinarella-Tagliata – ha detto il sindaco Massimo Medri, circa l’operazione antidroga di qualche giorno fa -. Testimonia l’importante attività di contrasto e repressione del traffico di stupefacenti e l’impegno della Tenenza di Finanza di Cervia”.

“Il lavoro delle Forze dell’Ordine con il presidio costante del territorio, la collaborazione e l’ascolto dei cittadini – ha aggiunto il Primo Cittadino -, permettono di vivere nella sicurezza e nella legalità, infondendo tranquillità nella comunità.

Anche Confcommercio Ascom Cervia ringrazia e si complimenta con la Guardia di Finanza di Cervia per l’operazione antidroga portata a termine nella pineta di Tagliata – alla quale ha fatto seguito l’arresto di un 55enne mentre spacciava cocaina.

“Un lavoro sinergico e un impegno inestimabile, svolto nella nostra città in modo coordinato e costante tra Finanza, Polizia di Stato e Polizia locale per garantire una città sicura e nel rispetto della legalità”, dicono dall’associazione di categoria. “Riteniamo fondamentale la loro presenza e il lavoro che svolgono quotidianamente per proteggere e garantire sicurezza e tranquillità a cittadini e turisti. Auspichiamo che i controlli vengano aumentati ed estesi affinché si possa concretamente parlare di una città sicura, nella quale girare tranquilli anche la sera e in zone meno affollate”.

Il Vicepresidente Vicario di Confcommercio Ascom Cervia Guido Guidazzi ha dichiarato «Ringrazio il Comandante della tenenza di Cervia Pietro Castellana e la sua squadra per i controlli e l’operazione antidroga svolta nella pineta di Tagliata. Un impegno quotidiano che, insieme a quello di tutte le Forze dell’Ordine, ci permette di vivere tranquilli nella nostra città. Un plauso per il loro lavoro, fatto anche di ascolto dei cittadini e presidio del territorio».