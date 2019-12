Protezione civile: l’allerta meteo diventa gialla per criticità idraulica, dalle 12 di oggi alla mezzanotte di domani

Dalle 12 di oggi, martedì 3 dicembre, alla mezzanotte di domani, mercoledì 4 dicembre, sarà in vigore nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 121, gialla per criticità idraulica, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. La situazione migliora quindi rispetto alla precedente allerta 120, che doveva essere in vigore fino alla mezzanotte di oggi, e che è stata aggiornata a mezzogiorno, passando da arancione a gialla per quanto riguarda la criticità idraulica e da gialla a verde (nessuna allerta) per quanto riguarda la criticità idrogeologica.

Il livello idrometrico del fiume Savio rilevato a Castiglione sta continuando a scendere ed è passato da livello rosso a livello arancione. Polizia locale e Protezione civile stanno comunque tenendo monitorata la situazione.

L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati” (http://bit.ly/allerte-meteo-cosa-fare).

Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso: prestare particolare attenzione allo stato dei corsi d’acqua ed evitare di accedere ai capanni presenti lungo gli stessi (se si allaga la golena il capanno deve essere evacuato); prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.