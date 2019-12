La protezione Civile dell’Emilia Romagna ha Emanato l’allerta n.121/2019 gialla per criticità idraulica per la zona D, che comprende anche la Bassa Romagna. Nella giornata del 4 dicembre si prevedono al mattino venti moderati sulla costa, in attenuazione nel corso della giornata.

La criticità idraulica è GIALLA nella zona D, che comprende la Bassa Romagna, per il deflusso della piena del Fiume Reno e per le sezioni terminali di Santerno e Senio. L’allerta completa (la numero 121 del 2019) si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili.

Per emergenze è comunque sempre attivo il numero verde 800 072525.