Maxi-tamponamento sulla Reale a Camerlona: si formano lunghe code di auto

Incidente su Via Reale all’altezza di Camerlona oggi pomeriggio, mercoledì 4 dicembre, poco dopo le 15,30 di fronte al ristorante Luna Rossa: tre auto sono rimaste infatti coinvolte in un tamponamento a catena. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 – che hanno soccorso le persone rimaste ferite, per fortuna pare non in maniera grave (Una donna classe ’64 è stata portata all’ospedale Bufalini di Cesena col codice di media gravità con l’elicottero) – anche la Polizia Locale di Ravenna per gestire la viabilità: a causa dell’incidente infatti si sono formate lunghe code di auto, che iniziano appena adesso a sbloccarsi (aggiornamento delle ore 18).