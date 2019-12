Bagnacavallo, a Palazzo Vecchio nel fine settimana il film ‘Downtown Abbey’

È Downton Abbey di Michael Engler il film in programma nel fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 dicembre per la rassegna Cinema Palazzo Vecchio a Bagnacavallo. Sequel dell’omonima serie televisiva di successo trasmessa tra il 2010 e il 2015, il film – ambientato nel 1927 – narra quanto accade nell’immaginaria dimora aristocratica Downton Abbey, nello Yorkshire, in attesa dell’arrivo del re Giorgio V e della moglie assieme al loro seguito.

La programmazione della settima edizione della rassegna, gestita dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune di Bagnacavallo, proseguirà con Van Gogh e il Giappone (martedì 10 e mercoledì 11 dicembre), Le Mans ‘66 – La grande sfida (venerdì 13, sabato 14, domenica 15 dicembre), La belle èpoque (venerdì 20, sabato 21, domenica 22, lunedì 23, martedì 24 dicembre), L’inganno perfetto (giovedì 26, venerdì 27, sabato 28, domenica 29 dicembre), Che fine ha fatto Bernadette? (venerdì 3, sabato 4, domenica 5, lunedì 6 gennaio), Star Wars: L’ascesa di Skywalker (venerdì 10, sabato 11, domenica 12 gennaio).

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto). Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto).

Le proiezioni iniziano alle 21.15. La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.

Per informazioni: 320 8381863 – 338 7179155; cinemabagnacavallo@gmail.com; http://cinemabagnacavallo.blogspot.it