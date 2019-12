Guasto all’impianto di riscaldamento: variazioni di programmazione al Teatro Walter Chiari di Cervia

La direzione del Teatro Walter Chiari di Cervia comunica che, a seguito di un guasto all’impianto di riscaldamento del teatro – per il quale è già in corso d’opera l’intervento di manutenzione – si rende necessaria la riprogrammazione degli spettacoli calendarizzati nei prossimi giorni. Il primo appuntamento con le FAVOLE, Gianni e il gigante della compagnia Teatro delle Briciole, previsto per sabato 7 dicembre, è stato spostato a sabato 18 gennaio alle ore 21.

Per la rassegna PROSA, lo spettacolo Quartet, interpretato da Giuseppe Pambieri, Cochi Ponzoni, Paola Quattrini ed Erica Blanc, inizialmente programmato per lunedì 9 e martedì 10 dicembre, andrà in scena mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio alle ore 21; il consueto Incontro con gli Artisti avrà luogo, come sempre, il secondo giorno di permanenza della compagnia in città, in questo caso giovedì 23 gennaio alle ore 18.

La rappresentazione di teatro dialettale della compagnia la Caveja Ravgnana, prevista per venerdì 6 dicembre, andrà in scena venerdì 7 febbraio alle ore 21.

Da venerdì 13 dicembre, la programmazione riprenderà il suo regolare svolgimento.