Lascia al tabacchi la borsa con la pensione: ritrova tutto grazie a negoziante e Municipale di Faenza

Devono essere stati momenti di vera disperazione, quelli vissuti questa mattina da un’anziana signora di 81 anni residente nel quartiere di Borgo D’Urbecco a Faenza, quando si è accorta di avere smarrito la borsa, con dentro l’intero importo della pensione mensile, 590 euro. Una storia che però ha un lieto fine, visto che la borsa è stata immediatamente notata dal tabaccaio, presso il quale la signora si era recata qualche minuto prima, che ha poi tempestivamente segnalato la cosa alla Polizia Locale manfreda.

I vigili intervenuti, hanno trovato dentro la borsa il portafoglio della signora con i soldi e i documenti, riuscendo così a risalire in fretta alla proprietaria, dalla quale si sono recati per riconsegnarle tutto. Appena arrivati, gli agenti hanno trovato la signora in lacrime, che non sapeva come fare a dare la notizia ai propri figli. Non le è sembrato vero quando gli operatori le hanno mostrato la borsa ritrovata con l’intera somma di denaro ancora al suo interno, ponendo fine al suo “incubo”.