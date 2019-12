Rinforzati i cavi che tengono in sicurezza la Berkan B. Ma per la Procura non era necessario

Si sono conclusi ieri, mercoledì 4 dicembre, i lavori di rinforzo ai cavi che tengono in sicurezza la Berkan B, relitto semiaffondato in pialassa Baiona, per un importo di quasi 40mila euro. Come si legge sulle pagine del Corriere Romagna in edicola oggi, in un articolo a firma di Federico Spadoni, i lavori sono stati richiesti da Autorità Portuale ed autorizzati dalla Procura della Repubblica di Ravenna, che ha posto sotto sequestro la nave in seguito all’inchiesta in corso, nella quale sono coinvolti i massimi vertici dell’Ente di via Antico Squero.

Sulla possibilità che la nave sia effettivamente a rischio di ribaltamento si fronteggiano però le ipotesi opposte di Autorità portuale e Procura. Quest’ultima, da accertamenti fotografici effettuati, pare che non abbia ravvisato l’indispensabilità dell’intervento, che ha comunque autorizzato.

Aperte anche le buste per l’affidamento dei lavori di demolizione del relitto, un intervento da 9 milioni di euro, che potrebbe essere aggiudicato alla Micoperi di Ravenna o ad un’azienda maltese.