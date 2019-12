Salvini in centro, Sardine in Darsena: Ravenna in piazza “per la Lega” e “contro l’odio”. Atteso Mattia Santori

Il giorno tanto atteso infine è giunto: questa sera a Ravenna si contrapporranno due piazze, quella di Salvini e della Lega, che inaugura la nuova sede in città (in via Gioacchino Rasponi angolo Piazza Kennedy alle 19) e quella delle Sardine (in Darsena, testata del Candiano sempre alle 19), attese alla prova dei fatti, per dimostrare se anche a Ravenna, come in molte altre città d’Italia, saranno in grado di stipare la piazza di gente.

Insieme al leader leghista Matteo Salvini, all’inaugurazione della sede ravennate della Lega ci sarà anche il consigliere regionale faentino Andrea Liverani, che poi in serata parteciperà al convegno FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) a Fosso Ghiaia.

“Manifestiamo per una politica che sia giusta, inclusiva, ricca in contenuti – spiegano le Sardine in un post sul gruppo facebook ravennate -, dove il dialogo sia stimolante e i toni sempre rispettosi, dove il politico non si senta privilegiato per i benefici derivanti dalla sua carica, ma sia responsabile ed umilmente grato per l’onore di rappresentanza conferitogli democraticamente dalla popolazione. Per una politica che investa senza riserve nella cultura, perché comprende che l’unica cosa che dà prospettiva ad una Nazione è l’educazione dei propri cittadini, e nel lavoro, perché dona dignità alle persone”.

In Darsena stasera, annunciata anche la presenza di alcune Sardine fondatrici, tra le quali il bolognese Mattia Santori. La diretta Facebook verrà fatta attraverso la pagina nazionale 6000 sardine.