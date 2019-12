A San Pietro in Vincoli si riunisce il consiglio territoriale: l’ordine del giorno dei lavori

Oggi, venerdì 6 dicembre, alle 20.30, nella sede dell’ufficio decentrato in via Pistocchi 41/a, si riunisce il consiglio territoriale di San Pietro in Vincoli. All’ordine del giorno le richieste di parere su “ Linee di bilancio previsionale 2020”; “Elenco annuale dei lavori pubblici anno 2020”; “Manutenzione straordinaria via Trova e via Viazza”; “Abitare il territorio”, progetti da realizzarsi nell’area territoriale di San Pietro in Vincoli per l’anno 2020”.