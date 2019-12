Esce di strada e si schianta con l’auto: muore 22enne a Bagnara di Romagna

Questa mattina, domenica 8 dicembre, intorno alle 7.40 a Bagnara di Romagna su via Pilastrino un 22enne è uscito di strada, per cause ancora da accertare, schiantandosi con la sua auto. Purtroppo il ragazzo, nonostante i soccorsi del 118 arrivati sul luogo con auto medicalizzata e ambulanza, è deceduto sul posto. Presente anche la Municipale, per fare chiarezza sulla dinamica del terribile sinistro.