Incidente su via Dismano a Osteria: nessun ferito ma vetri sulla strada

Come segnalano sul gruppo Ravenna SOS Sicurezza, nella tarda mattinata di oggi, domenica 8 dicembre, si è verificato un incidente stradale su via Dismano a Osteria, di fronte alla PANCAR e al distributore in direzione Ravenna). Due macchine sono rimaste coinvolte, segnalano sul gruppo, ma per fortuna non c’è nessun nessun ferito. “Attenzione però ai molti vetri e detriti sulla carreggiata” avvertono.