Un uomo di 58 anni residente a Ravenna, andato a fare una giro in mountain bike insieme a degli amici sulle colline in zona Bagno di Romagna, è rimasto ferito. La vicenda è accaduta quando tutti insieme i componenti del gruppo hanno imboccato il sentiero “Bettini” che porta verso la parete nord del Monte Comero: dopo aver superato il Lago Pontini, il 58enne ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente lungo un canalone per circa 30 metri, procurandosi un trauma cranico e facciale. Subito gli amici hanno avvertito il 118 per chiedere aiuto.

Inviate subito sul posto l’ambulanza di San Piero in Bagno e la squadra del Soccorso Alpino e speleologico della stazione di Monte Falco, sono state fatte partire due squadre, complessivamente con 8 operatori, e l’elicottero del 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello (perchè in zona non si poteva atterrare) con a bordo un tecnico di Elisoccorso del Soccorso Alpino. La squadra territoriale del CNSAS è arrivata sul posto in pochi minuti, e il ferito è stato messo in sicurezza. Dopo una valutazione da parte del medico, il paziente è stato imbarcato e trasportato in codice di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena.