Seguono disabile fuori dal locale, lo picchiano e lo derubano: nei guai 3 giovani, uno è di Ravenna

Come riporta il Corriere Romagna, la Polizia forlivese ha denunciato tre ragazzi intorno ai 18 anni, di cui uno di Ravenna, per rapina aggravata nei confronti di un 20enne disabile, pare affetto da deficit cognitivo: qualche sera fa, fuori da un locale del centro di Forlì, i tre ragazzi, ubriachi, hanno infatti seguito il ragazzo fuori dal luogo di divertimento picchiandolo e derubandolo del cellulare. Il disabile, tornato a casa e confidatosi col padre, è stato portato al Pronto Soccorso ed è stata poi avvisata la Polizia che in poche ore ha identificato i giovani responsabili, che hanno confessato tutto.