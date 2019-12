Cervia. Incidente a Pinarella tra un ApeCar e un furgoncino. Grave 75enne

Grave incidente stradale a Pinarella di Cervia, nel primo pomeriggio di lunedì 9 dicembre, in Via Fienilone all’altezza dell’incrocio con Via Platone, nei pressi del Conad. Nel sinistro sono stati coinvolti un’Ape Car e un furgoncino cassonato.

Secondo le prime informazioni, il 75enne alla guida dell’ Ape Car si sarebbe immesso in Via Fienelone, mentre sopraggiungeva il furgoncino, che non avrebbe fatto in tempo ad evitare lo scontro.

L’anziano signore ha riportato gravi ferite e dopo essere stato soccorso dal 118, giunto con ambulanza e auto con il medico a bordo, è stato ricoverato in codice di massima gravità.