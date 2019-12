Gli autovelox mobili in provincia di Ravenna, questa settimana

Come ogni settimana, il sito della Polizia di Stato pubblica l’elenco delle strade, regione per regione, su cui saranno piazzati gli autovelox mobili. “Un modo – si legge sul sito – per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti”.

Questa settimana – da lunedì 9 a domenica 15 dicembre – gli autovelox mobili si troveranno sul tratto di SS16 Adriatica compresa nel territorio ravennate nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 dicembre.