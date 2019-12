Ravenna, fermato per un controllo, aggredisce i carabinieri: arrestato 28enne

Ieri sera, domenica 8 dicembre, intorno alle 21 in viale Pallavicini a Ravenna un uomo di 28 anni è stato arrestato dai Carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. Il 28enne era già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti, sempre legati allo spaccio.

Una pattuglia del radiomobile dei Carabinieri aveva fermato il ragazzo di origine tunisina per un controllo, ma il 28enne ha dato subito in escandescenze aggredendo i due militari. Sul posto sono intervenute altre pattuglie dell’Arma e la Polizia di stato;i carabinieri sono riusciti a bloccare il ragazzo e ad arrestato. È stato trovato in possesso di droga del tipo cocaina e hashish. Condotto al Comando provinciale, ha la notte in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.