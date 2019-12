Dalla Regione 180mila euro per lavori di consolidamento del ponte sul fiume Savio

“La Provincia di Ravenna ha ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna 180mila euro per realizzare lavori di consolidamento sul ponte sul fiume Savio in località Castiglione, nei Comuni di Cervia e Ravenna. – riporta la consigliera regionale Manuela Rontini, presidente della commissione ‘Territorio Ambiente Mobilità’, che spiega – La Regione, a seguito del crollo del viadotto Polcevera di Genova, aveva infatti promosso una ricognizione delle situazioni di criticità sulle opere di competenza delle province. Ricognizione a cui la nostra Provincia ha risposto evidenziando un parziale degrado dei giunti e del calcestruzzo, oltre che l’ossidazione di alcune parti in ferro, del ponte sulla strada provinciale 254R di Cervia”.

Di conseguenza, l’intervento richiesto dalla provincia di Ravenna prevede la sostituzione dei giunti, il ripristino dei ferri d’armatura e dei calcestruzzi, la sostituzione dei guard rail non più a norma e il ripristino degli impianti di smaltimento acque.

“La Regione ha previsto un finanziamento di poco superiore a 1,5 milioni di euro per il ripristino o il consolidamento di opere necessarie per evitare limitazioni alla circolazione lungo la rete provinciale, con priorità per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale. Un impegno decisivo che risponde alle esigenze di sicurezza dei territori e coniuga le esigenze quotidiane di trasporto di merci e persone” conclude Rontini.