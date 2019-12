Ruba merce al centro commerciale Globo di Lugo: Polizia arresta taccheggiatore

La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di G.S.M. 18enne cittadino senegalese, per il reato di tentato furto aggravato. Ieri pomeriggio, lunedì 9 dicembre, una Volante del Commissariato di P.S. di Lugo è intervenuta presso l’Ipercoop, presente all’interno del centro commerciale Globo di Lugo, dove una addetta alla vigilanza antitaccheggio aveva fermato un ragazzo che si era impossessato di merce esposta sugli scaffali.

In particolare agli agenti intervenuti, l’addetta alla sicurezza ha riferito di avere osservato il ragazzo che visionava degli auricolari wireless e poi subito dopo si spostava nel reparto alimentare guardandosi ripetutamente intorno; dagli scaffali delle bibite prelevava due lattine di birra e poi si allontanava uscendo con disinvoltura dal varco “senza spesa”. La guardia giurata provvedeva quindi a fermare il giovane e lo accompagnava negli uffici dell’Ipercoop dove il ragazzo consegnava, oltre alle due lattine, due confezioni di auricolari wireless che presentavano le confezioni strappate nella parte ove è apposto il dispositivo antitaccheggio.

G.S.M. è stato preso in consegna dai poliziotti che lo hanno condotto negli uffici del Commissariato di Lugo dove è stato dichiarato in arresto per il reato di tentato furto aggravato. Il giovane, dopo le formalità del caso, è stato condotto presso la sua abitazione e sottoposto alla misura pre-cautelare degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida. La merce, del valore complessivo di 80 euro, è stata riconsegnata ai responsabili dell’Ipercoop.