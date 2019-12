Tragedia sulla Ravegnana, poco fuori Ravenna: tre auto coinvolte, nell’incidente muore una donna di 35 anni

Gravissimo incidente stradale questa mattina 10 dicembre intorno alle 7 a Ravenna sulla via Ravegnana presso il civico 489, un chilometro e mezzo dopo la rotonda sulla Classicana in direzione di Forlì. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre auto, e secondo le informazioni del 118 una donna di 35 anni purtroppo è morta, un uomo di 33 anni e una seconda donna di 48 anni sono rimasti feriti non in modo grave.

La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento ma dalle prime ricostruzioni pare che una Seat Ibiza con alla guida la giovane donna di 35 anni poi deceduta, che stava procedendo in direzione di Forlì si sia scontrata frontalmente con una Ford Focus guidata dal 33enne che procedeva nella direzione opposta. L’impatto è stato violento e l’auto della donna è stata sbalzata sulla carreggiata opposta. Nell’incidente è rimasta poi coinvolta una terza auto, una Citroen C4, con alla guida la donna di 48 anni.

La giovane donna, forse una mamma perchè sull’auto è stato trovato un seggiolino per il trasporto di un bambino, è morta mentre veniva soccorsa per essere trasportata al più vicino Ospedale.

Sul luogo dell’incidente oltre al personale del 118 anche i Vigili del Fuoco , il personale Anas e la Polizia Stradale che ha chiuso al traffico il tratto di Ravegnana (strada statale 67 ‘Tosco Romagnola’), teatro del sinistro. Il traffico è deviato sulla SS16 per i veicoli provenienti da Ravenna e sulla SP27 per i veicoli provenienti da Castrocaro Terme.