Le previsioni meteo secondo Arpae Emilia Romagna prevedono per oggi, mercoledì 11 dicembre, in provincia di Ravenna cielo sereno o poco nuvoloso con possibili deboli gelate sulle aree di aperta campagna. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità alta e stratificata con precipitazioni deboli in serata/notte sul settore occidentale che potranno essere nevose fino alle aree di pianura.

Temperature massime in calo comprese tra 4 e 7 gradi. Venti deboli di direzione variabile. Mare molto mosso con moto ondoso in attenuazione fino a poco mosso in serata.