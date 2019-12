Incidente mortale sulla Ravegnana: la vittima è la ravennate Elisa Tumbarello. Lascia una figlia

Si chiamava Elisa Tumbarello, la 35enne deceduta nell’incidente stradale avvenuto ieri mattina a Longana, lungo la Ravegnana. Elisa Tumbarello, mamma di una bambina di 9 anni, abitava a Ducenta e si sarebbe dovuta sposare a settembre. Era dipendente di una ditta di pulizie e ieri mattina, a bordo di una Seat Ibiza, dopo aver accompagnato la figlia a scuola, si stava dirigendo a lavoro come ogni mattina. In auto da sola viaggiava in direzione di Ravenna, quando nel tratto di strada che curva leggermente è arrivato lo scontro frontale con un’auto diretta a Forlì.

La polizia stradale è al lavoro per cercare di capire chi per prima abbia invaso la corsia opposta: dalle prime ricostruzioni sembrerebbe sia stata la 35enne. Il conducente dell’altra vettura è stato trasportato in ospedale a Ravenna e sembrerebbe non essere in gravi condizioni, insieme ad un’altra persona che viaggiava a bordo di una terza auto, che ha colpito le due vetture dopo il primo scontro. Per permettere ai vigili del fuoco le operazioni di recupero dei mezzi, la Ravegnana è rimasta chiusa per due ore e mezza.