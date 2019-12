A Ravenna arriva l’elicottero col verricello e la sede operativa del nuovo numero di assistenza medica 116.117

Arriva il Progetto di Sviluppo del Sistema di Emergenza Sanitaria Regionale. Ad annunciare le novità è l’Assessore Regionale Andrea Corsini “Grazie alla Regione Emilia-Romagna a Ravenna verrà potenziato l’elisoccorso con l’arrivo di una strumentazione speciale: il verricello. La Romagna è una terra dove il soccorso avviene in diverse condizioni dal mare, alla montagna e dove esiste un’elevata presenza turistica, per questo la Regione potenzierà il servizio di elisoccorso, dotando la base di Ravenna di un nuovo aereomobile con verricello al fine di garantire maggiore operatività, capacità di carico, velocità e autonomia; soprattuto per i salvataggi in mare”.

Ed ha aggiunto: “A breve inoltre verrà attivato il nuovo Numero Europeo 116.117 per le cure mediche non urgenti. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel processo di semplificazione dell’accesso ai servizi dei cittadini con l’obiettivo di garantire a tutti l’assistenza medica H24 nelle situazioni critiche, ma non urgenti. La nuova centrale unica di risposta avrà la sede operativa presso l’Ospedale di Ravenna”.