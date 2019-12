Bloccati nella neve a Monte Pizzocolo: salvati quattro escursionisti di Ravenna

Sono stati ritrovati e portati a valle i quattro escursionisti, due uomini e due donne, di Ravenna, che stamattina avevano chiesto aiuto nella zona del Monte Pizzocolo. Erano in zona da ieri con l’intento di raggiungere il bivacco “Due Aceri” ma non ci sono mai arrivati. Hanno sbagliato strada e sono rimasti per tutta la notte all’aperto e con la neve. Stamattina poco prima delle 6:00 hanno chiesto aiuto.

A causa delle nevicate in corso, l’elicottero non poteva raggiungerli e la Centrale ha inviato il Soccorso alpino e i Vigili del fuoco. Una volta raggiunti, sono stati stabilizzati e dotati di tutto il materiale necessario (teli, solette termiche e altro) per migliorare la situazione. Infine sono stati imbragati e accompagnati a valle in sicurezza. L’intervento si è svolto con condizioni meteorologiche pessime ma si è concluso in modo positivo, con tre illesi e un principio di ipotermia per una persona.