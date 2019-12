Ravenna. Denunciato dalla Polizia ragazzino che guidava ubriaco e senza documenti

La Polizia ha denunciato D.M.E., 22enne campano residente nel forese di Ravenna, per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica.

In via Cabale Molinetto, una volante della Polizia si è imbattuta in una Opel Astra procedendo all’identificazione delle due persone a bordo della vettura. Il conducente del mezzo, 22enne campano, è risultato sprovvisto della patente di guida e di un valido documento d’identificazione. Le difficoltà del ragazzino nel deambulare e un fiato dall’odore tipicamente alcoolico, hanno spinto gli agenti agli immediati accertamenti.

Le verifiche, effettuate mediante apparecchiatura Alcoltest, hanno dato esito positivo. In particolare entrambe le due prove, effettuate ad una distanza di dieci minuti l’una dall’altra, hanno restituito valori di alcool nel sangue pari a 1,84 g/litro.

D.M.E. è stato così denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica di Ravenna, per il reato di guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. L’autovettura è stata affidata a persona idonea alla conduzione di veicoli, con il passeggero che ha riferito agli agenti di aver assunto bevande alcoliche.