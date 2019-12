A Massa Lombarda incontro con i genitori sull’uso dei social network dei figli

“È giusto controllare lo smartphone o il tablet dei propri figli? Esistono delle regole valide per tutti o variano a seconda del nucleo familiare? Come evitare i pericoli della rete?”. Sono domande quotidiane in molte famiglie, alle quali si cercherà di dare risposte ragionate, grazie alla conduzione di un esperto. Venerdì 13 dicembre, al Centro Culturale Venturini di Massa Lombarda (viale Zaganelli 2), dalle 17.30 alle 19.30 con l’incontro Social Family.

Durante l’evento il relatore dell’incontro darà indicazioni pratiche, al di là degli allarmismi anche molto recenti in merito, sull’uso consapevole dei dispositivi digitali e dei social network, e risponderà alle richieste e sollecitazioni dei genitori presenti.

Social Family, con ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza, è a cura del Centro Culturale Venturini e fa parte del progetto di alfabetizzazione digitale alla cittadinanza che Pane e Internet, nell’ambito dell’Agenda Digitale Regionale, propone su tutto il territorio, per lo sviluppo delle competenze di “cittadini digitali” in grado di usare le tecnologie per informarsi, per fruire di servizi online, per cogliere le opportunità che il digitale offre, per comunicare e acquisire nuove conoscenze. L’evento è aperto a tutti ed è a ingresso libero.

Per informazioni contattare il Centro Culturale Venturini, tel. 0545.985812 oppure biblioteca@comune.massalombarda.ra.it.