Auto senza assicurazione: da inizio anno sequestrati a Faenza 158 veicoli

La polizia locale della Romagna Faentina ha portato avanti una serie di controlli mirati per fermare il maggior numero possibile di questi veicoli pirata. Per individuare tali veicoli, la locale faentina, si è avvalsa anche di sistemi, sia mobili che fissi, che permettono il controllo da remoto della validità della copertura assicurativa e della revisione. Il sistema avverte la pattuglia se il veicolo che transita davanti a loro non risulta assicurato, dando così la possibilità agli operatori di fermarlo immediatamente per la verifica. Se poi al controllo, il veicolo risulta effettivamente privo della copertura assicurativa, questo viene immediatamente fermato e sottoposto a sequestro amministrativo; alla patente del trasgressore sono invece decurtati 5 punti ed è prevista una sanzione pecuniaria di 868 euro se la polizza è scaduta da oltre 30 giorni, o di 434 euro se la polizza viene riattivata entro 30 giorni dalla sua scadenza.

Da inizio anno i veicoli sorpresi a circolare senza copertura assicurativa e pertanto posti sotto sequestro dalla locale risultano essere ad oggi 158. L’ultimo dei quali una Kia bianca, modello Picanto, condotta da un pluripregiudicato G.R. residente a Faenza, che ha tentato la fuga. L’uomo ha infatti cercato di sfuggire al controllo della polizia locale, lanciandosi a tutta velocità per le strade della città, imboccando vie contromano e tagliando incroci e semafori fino a quando non è stato raggiunto e fermato da due pattuglie in piazzale Pancrazi. La cosa è costata all’autore della bravata, oltre al sequestro dell’auto, anche il ritiro immediato della patente di guida.