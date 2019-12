Cervia, sabato 14 dicembre apertura straordinaria del Servizio Tributi per

Sabato 14 dicembre, in prossimità della scadenza del pagamento del saldo IMU e TASI e della consegna del modello 21 per l’imposta di soggiorno, apertura straordinaria a Cervia del Servizio Tributi dalle 8.00 alle 12.00 per garantire l’assistenza e le informazioni necessarie ai contribuenti, al fine di un corretto adempimento.

Dal comune informano che si potrà accedere agli uffici passando dalla porta di Piazza Pisacane ingresso C (a fianco del chiosco della piadina).