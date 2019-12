Lotto, vinti 62mila euro a Faenza

Il Lotto premia un giocatore di Faenza, in provincia di Ravenna: con una giocata complessiva da 10 euro sui numeri 8-22-70-90 su tutte le ruote, ha centrato quattro terni e una quaterna, per un totale di oltre 62mila euro. Così riporta il sito di Agriponews. Sul podio delle vincite anche quella da 47.500 euro di Celle Enomondo (AT) e quella da oltre 25mila euro realizzata a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli.