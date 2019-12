Le donne in piazza per il flashmob “Un violador en tu camino” in centro a Ravenna

Non solo luminarie e alberi di Natale in centro storico a Ravenna. Oggi, sabato 14 dicembre la piazza se la sono presa le donne, che con il coraggio dei loro corpi e delle loro idee, hanno dato vita al flashmob “Un violador en tu camino”, come preannunciato nei giorni scorsi dalle giovani di Non Una di Meno Ravenna. Il tutto si è svolto nelle prime ore del pomeriggio, all’angolo tra piazza Andrea Costa e via IV Novembre.

Una trentina di donne, vestite con i colori di ordinanza del movimento femminista, nero e fucsia, alcune provocatoriamente con il seno coperto solo da croci di scotch scuro a nascondere i capezzoli, hanno sfidato il clima rigido ma soprattutto la piazza, per affermare che le donne non si piegano alla violenza patriarcale, ma la combattono anche con atti simbolici e coraggiosi. La manifestazione lampo si è conclusa tra gli applausi e le grida di soddisfazione delle partecipanti, al grido dello slogan simbolo del movimento femminista transnazionale: “Insieme siam partite, insieme torneremo, non una, non una, non una di meno!”.

Un momento di manifestazione simbolica e pacifica che deve aver lasciato quantomeno sorpreso più di un ravennate di passaggio per gli acquisti natalizi.