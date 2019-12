Ravenna, incidente alla Chiesa di San Rocco: in tre finiti in ospedale, assolto Don Ugo Salvatori

Don Ugo Salvatori, parroco della Chiesa di San Rocco a Ravenna, è stato assolto per intervenuta prescrizione, trascorsi 7 anni, dall’incidente avvenuto nel cortile dell’oratorio, nel 2012, dove tre persone sono finite in ospedale in seguito al ribaltamento del piccolo ponte su ruote in cui si trovavano mentre stavano montando la tettoia in occasione della sagra della Madonna della Pace. Don Ugo Salvator era finito a processo, in qualità di legale rappresentante della parrocchia e comminate di opere. La notizia è riportata dal Corriere Romagna in edicola oggi, 14 dicembre.