Violento impatto tra un’auto e una bici a Cervia: 70enne in gravi condizioni

Poco prima delle 17 oggi a Cervia, su via oriani all’incrocio via spallicci, per dinamiche ancora da chiarire è avvenuto uno scontro tra un’auto e una bici: la ciclista, una signora di 70 anni, nell’impatto è rimasta gravemente ferita. Subito soccorsa dai sanitari del 118 intervenuti con un’ambulanza e un’automedica, la donna è stata portata d’urgenza, col codice di massima gravità, all’Ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, per i rilievi del caso, anche la Polizia Municipale.