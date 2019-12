Furto all’interno dell’ipercoop di Lugo: arrestato giovane, già, noto ai Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lugo, nel corso di un servizio serale, sono intervenuti presso l’Ipercoop di Lugo dove hanno tratto in arresto un giovane residente nel lughese.

Il personale del supermercato aveva notato il giovane aggirarsi tra gli scaffali con fare sospetto, e un dipendente della vigilanza si era accorto che il ragazzo si era appartato in un luogo poco osservato per qualche minuto.

A tal punto, il personale aveva deciso di chiamare il 112 per far eseguire un controllo del ragazzo da parte di una pattuglia dei Carabinieri.

Giunti sul posto i militari dell’Arma hanno accertato che il ragazzo, che aveva già fisicamente oltrepassato le casse, si era reso responsabile del furto di una bottiglia di liquore di pregio da cui, nel tentativo di non essere scoperto, aveva preventivamente staccato anche il sistema antitaccheggio per eludere i controlli in uscita, nascondendola sotto la giacca.

La merce sottratta è stata immediatamente restituita all’avente diritto, il giovane tratto in arresto, con vari precedenti specifici alle spalle, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ravenna è stato trattenuto presso la camera di sicurezza dell’Arma in attesa della direttissima il cui esito ha determinato la convalida dell’arresto.