Qualità della Vita nelle province italiane, Ravenna al 39° posto, perde 28 posizioni

Il Sole 24 Ore celebra oggi la trentesima edizione della sua famosa classifica della Qualità della Vita nelle province italiane e diciamo subito che è un compleanno amaro per Ravenna. Nel ranking delle province italiane la nostra si piazza al 39° posto con 517 punti, perdendo in un anno ben 28 posizioni. Al primo posto della classifica troviamo Milano (punteggio 587 punti) seguita da Bolzano (586) e Trento (582). La prima provincia della nostra regione è Parma (10° posto con 546 punti), Bologna è al 14° posto, Rimini al 17°, Modena al 19°, Reggio Emilia al 22°, Forlì-Cesena al 25°, Ravenna è 39^, Piacenza 44^ e fanalino di coda della regione Ferrara 64^. Le tre province peggiori per la cronaca sono Foggia, Crotone e Caltanissetta.

Gli indicatori con cui Il Sole 24 Ore stila la sua classifica sono 90, aggregati in 6 gruppi: Ricchezza e consumi, Affari e lavoro, Ambiente e servizi, Demografia e società, Giustizia e sicurezza, Cultura e tempo libero.

Per la prima categoria RICCHEZZA E CONSUMI Ravenna è al 27° posto, in crescita rispetto all’anno scorso. Per la categoria AFFARI E LAVORO Ravenna ottiene un ottimo 9° posto, in crescita rispetto all’anno scorso. Brutta la posizione ottenuta per la categoria AMBIENTE E SERVIZI: Ravenna è in 77 ^ posizione in calo sul 2018 (Ravenna compare in coda alla classifica in particolare per le voci sulla produzione dei rifiuti urbani pro-capite e per il consumo di farmaci per asma e Bpco).

Nel capitolo DEMOGRAFIA E SOCIETÀ Ravenna raccoglie un misero 66° posto, in calo sull’anno precedente. Per quanto riguarda i fattori GIUSTIZIA E SICUREZZA Ravenna è al 71 ° posto (sempre in calo) e poco consola che Milano sia l’ultima della classe in questo segmento malgrado complessivamente sia in vetta della classifica, peggio di noi anche Bologna, Roma, Firenze, Rimini, Torino, Genova, Modena. In particolare Ravenna è penultima in classifica per l’alto numero di denunce dei furti in abitazione. Infine nel capitolo CULTURA E TEMPO LIBERO Ravenna è al 23° posto sempre in calo sul 2018.

Il Sole 24 Ore ci ricorda anche che nel 1990 anno in cui uscì la prima indagine, Ravenna era issata al terzo posto della classifica generale, dopo Belluno e Gorizia. In questi 30 anni fra alti e bassi la provincia è stata anche prima (nel 2014) ed è comunque progressivamente scesa in classifica negli ultimi anni, quest’anno perdendo addirittura 28 posizioni, un bel tonfo.