Nel cuore della notte tra il 15 e il 16 dicembre, una banda di malviventi ha messo a segno un colpo al Penny Market di via Faentina. Secondo le prime informazioni sembra che il bottino, incasso del fine settimana, ammonti a oltre 50 mila Euro.

I malviventi hanno fatto esplodere la cassa del supermercato dove era stato depositato l’incasso, per poi fuggire in auto prima dell’arrivo dei Carabinieri, avvisati dai residenti.

Procedono i Carabinieri per i rilievi.