Tribunale di Ravenna. Inaugurato il Punto Informativo Vendite Giudiziarie Telematiche

E’ stato inaugurato quest’oggi, 16 dicembre, al piano terra del Tribunale di Ravenna, il Punto Informativo Vendite Giudiziarie Telematiche.

Grazie alla collaborazione con la Camera di Commercio di Ravenna e con l’Associazione per le associazioni dei Professionisti Delegati, Roberto Sereni Lucarelli, Presidente del Tribunale, ha inaugurato il Punto Informativo Vendite Giudiziarie Telematiche che rappresenterà un luogo ove coloro che vorranno partecipare ad un’asta giudiziaria potranno ricevere informazioni su come formulare materialmente l’offerta oppure ricevere assistenza gratuita per la presentazione della stessa.

L’ufficio rimarrà aperto, inizialmente, tutti i giorni dalle 9,30 alle 12,30 e sarà abilitato al rilascio di PEC e firma digitale, strumenti indispensabili per la presentazione dell’offerta on line sulla piattaforma del Ministero della Giustizia e per la partecipazione alla successiva eventuale gara telematica.

Sereni Lucarelli ha sottolineato come, anche in questa occasione, si sia sviluppata una virtuosa sinergia con le istituzioni del territorio per rendere il servizio giustizia sempre più efficiente anche in un settore delicato come quello delle vendite giudiziarie ove la facile fruibilità e il facile accesso informato alle aste giudiziarie da parte di tutti i cittadini interessati è, prima di tutto, garanzia di trasparenza oltre che di efficienza del servizio giustizia.