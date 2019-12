Visita del Generale Claudio Domizi al Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna

Nella mattinata odierna, in occasione del tradizionale scambio di auguri per le festività natalizie e di fine anno, il Generale di Brigata Claudio Domizi, Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna.

Dopo essere stato accolto dal Comandante Provinciale, Col. Roberto De Cinti, ha incontrato gli Ufficiali, i Comandanti delle 40 Stazioni coi propri collaboratori, i responsabili delle articolazioni speciali, il personale della sede, quello del Gruppo Forestale e del Reparto Biodiversità nonché l’Associazione Nazionale Carabinieri, l’Associazione Nazionale Forestali, e il componente locale del Comitato di Base della Rappresentanza militare.

Il Generale Domizi ha voluto ringraziare i Carabinieri della Provincia per l’impegno quotidiano profuso a vantaggio della tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini, esortando tutti a continuare ad operare con professionalità, disponibilità e umanità. L’alto Ufficiale ha inoltre consegnato diversi riconoscimenti a militari del Comando Provinciale che si sono particolarmente distinti nell’ambito dell’attività d’istituto.