Per un Natale in compagnia: 270 persone sole e fragili pranzano insieme il 22 dicembre al Bosco Baronio

Anche quest’anno la Consulta del volontariato del comune di Ravenna organizza il pranzo della solidarietà “Per un Natale in compagnia”, giunto alla quattordicesima edizione, con il supporto dell’associazione Per gli altri, Centro di servizio per il volontariato.

L’appuntamento è per domenica 22 dicembre alle 12.30. La novità di quest’anno è la location: il pranzo verrà servito al Centro Sociale Bosco Baronio, via A.Meucci 25. Un locale molto ampio e luminoso che accoglierà oltre 300 persone di cui 270 invitati e circa 50 volontari.

Gli inviti indicano questa preziosa citazione di Gianni Rodari – “Se ci diamo la mano i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno” – che vuole essere il messaggio del volontariato come valore sociale della solidarietà e dell’auto aiuto non concentrato in una sola giornata ma tutto l’anno.

Sono stati distribuiti 270 inviti, venti in più dell’anno scorso, a persone che più di altre hanno bisogno di relazione e di attenzioni, sole o in condizione di fragilità economica e sociale; sono state indicate dalle parrocchie, dalla Caritas, dai dormitori, dalle mense, dalle diverse associazioni.

È previsto il servizio di trasporto gratuito dal domicilio per chi non dispone di mezzo proprio. Condividendo lo spirito di solidarietà dell’iniziativa, il Comune contribuisce anche quest’anno alla sua realizzazione.

Dalle 12,30 gli invitati saranno accolti dai numerosi e preziosi volontari che sono la linfa vitale di questa iniziativa. La macchina organizzativa è già partita; chi in cucina, chi all’accoglienza esterna e interna, chi al guardaroba, tanti saranno i camerieri, chi alle pulizie e alla raccolta differenziata. Ci saranno i clown e babbo natale, tanta musica e doni per tutti, grandi e piccini.

Sarà un pranzo sobrio, semplice ma ricco, preparato dallo chef Carmine. Il menù è composto da antipasto “tagliata di pollo con uova sode, olive verdi e maionese – primo cannelloni al forno, ricotta e spinaci – secondo e contorno polpettone di manzo farcito con verdura e scamorza affumicata – carote e piselli spadellate con aglio e olio – pandoro alla crema chantilly”.

“In questa giornata vogliamo creare quell’atmosfera calda dal dolce sapore della festa in famiglia, il valore della condivisione del Natale portatore di pace e serenità”, spiegano gli organizzatori.

“Un ringraziamento particolare va rivolto a tutti coloro, aziende, artigiani, commercianti, associazioni, singole persone che hanno contribuito con prodotti e beni alla preparazione del pranzo – aggiungono -. Un grazie particolare alla presidenza del Centro sociale Bosco Baronio per la messa a disposizione di tutto quanto occorre per la realizzazione della festa: dalla cucina, tavoli, sedie (gli anni scorsi venivano noleggiati con costi aggiuntivi) e soprattutto per l’accoglienza che presuppone una futura collaborazione di sinergia e rete. L’iniziativa è plastic free, con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo della plastica mono uso, verranno utilizzati piatti e bicchieri compostabili e grazie al contributo di Hera che ci ha donato le bottiglie di vetro l’acqua verrà consumata direttamente dal rubinetto. Possiamo affermare che Ravenna esprime testimonianza del grande senso di solidarietà che caratterizza la nostra comunità, valore che non deve disperdersi e che va coltivato soprattutto nei momenti di crisi econonica e culturale come quello che stiamo vivendo”.