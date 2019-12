Traffico in tilt a Ravenna per lavori sulla ss309 DIR

Mattinata da incubo per gli automobilisti ravennati che si sono trovati paralizzati nel traffico cittadino a causa di alcuni lavori di rifacimento del manto stradale lungo la SS309 Dir.

Secondo le prime informazioni, all’origine del caos vi sarebbero i lavori alla rotatoria di Via Sant’Alberto, dove è stato predisposto senso unico alternato,con impianto semaforico .

Sulla 309, in direzione Ferrara – Ravenna, intorno alle 11 di quest’oggi si registrava una coda lunga oltre 1 km, ma più traumatica era la situazione per gli automobilisti che viaggiavano in direzione Ferrara, con fila che iniziava dallo svincolo dell’ESP.

I lavori sono iniziati quest’oggi, 17 dicembre, e dovrebbero proseguire fino al 20 dicembre.