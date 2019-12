Il pulmino dei disabili finisce nel fosso: due feriti

Un incidente, che poteva avere conseguenze ben peggiori, si è verificato ieri sera attorno alle 20.30 all’incrocio tra via San Vitale e via Sentierone, all’altezza dell’abitato di Godo. Un pulmino adibito al trasporto dei disabili è finito fuori strada per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi di legge.

Nello schianto sono rimaste ferite due persone, pare in maniera non grave. Sul posto i sanitari del 118 con due ambulanze e i Vigili del Fuoco che hanno aiutato ad estrarre i feriti dalle lamiere.